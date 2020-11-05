31 октября в ночном небе над США заметили яркий метеорит. Очевидцы сделали немало зрелищных видео и активно делятся ими в социальных сетях.

Информация о метеорите размещена на портале The Watchers. Этот метеорит пронесся по ночному небу над восточной частью США.

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Американское метеорное общество (AMS) в целом получило 247 сообщений от свидетелей, которые описывали этот увиденный объект как очень "яркий". Сообщения поступали от жителей из Иллинойса, Индианы, Северной Каролины, Огайо, Пенсильвании, Теннесси, Вирджинии, на севере до Мичигана и на юге до Джорджии.

Метеорит над США: видео

Как говорят свидетели, этот метеорит был намного больше, чем любой такой объект, который видели раньше. Этот метеорит двигался с северо-запада на юго-восток и был виден из района Франкфурта в Северном Мидлтауне, штат Кентукки.

Над США пролетел метеорит: видео очевидцев