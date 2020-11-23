В Индонезии метеорит влетел прямо в крышу жилого дома. Его владелец, местный гробовщик, выставил космического гостя на продажу. И за один день стал миллионером.

Индонезийский гробовщик стал миллионером после того, как на его участок упал метеорит стоимостью 1,4 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание The Sun.

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Что известно

33-летний Джошуа Хутагалунг находился во дворе, когда метеорит размером с футбольный мяч пробил крышу его дома и упал на веранду. Эксперты утверждают, что космическому камню весом 2,2 килограмма около 4,5 миллиардов лет.

Хутагалунг уже продал метеорит коллекционеру.

Я делал гроб недалеко от дома, когда услышал удар, который сотряс мой дом. Как будто на нас упало дерево. Он был слишком горячим, чтобы взять его в руки, поэтому жена подхватила его мотыгой и занесла в дом,

– вспоминает индонезиец.

По данным издания, этот объект – углеродный хондрит. Он стоит 853 доллара за грамм.

За метеорит мужчина получил сумму, эквивалентную его 30-летнему заработку. Он планирует потратить часть денег на строительство церкви.