Ученые проанализировали метеориты, чтобы выяснить, как именно они формировались. Результаты работы заставили их усомниться в распространенной теории о том, что ранние этапы существования Солнечной системы были спокойными.

В 1992 г. метеорит упал в багажник красного "Шевроле Малибу" в городе Пикскилл, штат Нью-Йорк, США. Владелец автомобиля сообщил, что 15-килограммовый космический камень был еще теплым и пах серой, когда он его нашел. Сегодня, почти 30 лет спустя, новый анализ этого метеорита позволил сформулировать новую гипотезу о формировании астероидов в ранние годы существования Солнечной системы. Исследование опубликовано в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta.

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Что известно

Этот и еще 17 других метеоритов, изученные в ходе этой работы, показывают, что формирование астероидов происходило в результате интенсивных бомбардировок с последующим взбиванием в кучу мелких фрагментов. Этот результат бросает вызов прежним представлениям, согласно которым молодая Солнечная система была "тихим и спокойным" местом.

Для изучения происхождения астероидов исследователи анализируют минералогический состав метеоритов. Предыдущие исследования показали, что метеориты формировались в результате послойного охлаждения материала, при этом скорость охлаждения примерно соответствовала модели "спокойной" ранней Солнечной системы. Однако эти исследования позволяли изучать охлаждение астероидов начиная с температуры всего лишь 500 градусов Цельсия.



Метеорит под микроскопом / Фото Geochimica et Cosmochimica Acta

В своей работе ученые смогли изучить охлаждения метеоритов с более высоких температур и обнаружили, что скорость охлаждения камня с 900 до 500 градусов Цельсия была примерно в 1000-1 000 000 раз выше, в сравнении с охлаждением от температуры в 500 градусов Цельсия.

Это указывает на то, что в ранней Солнечной системе формирование более массивных астероидов происходило в результате гравитационной сборки из мелких фрагментов, образовавшихся при столкновениях между космическими камнями. После столкновения мелкие фрагменты остывали быстро, а затем они объединялись в более крупные, пористые объекты, и скорость потери тепла значительно уменьшалась.