Ежегодно на октябрь приходится период активности звездопада Ориониды. Уже этой ночью с 21 на 22 октября ожидается пик этого яркого метеорного потока.

В целом метеорный поток можно будет увидеть до конца октября, передает 24 канал.

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Когда и где смотреть

Пик метеорного потока Ориониды начнется уже сегодня вечером и продлится всю ночь. Его можно будет увидеть и украинцам, если небо будет безоблачным. Во время пика звездопада число метеоров достигает около 20-ти в час.

Кстати, сейчас Луна находится на стадии роста, поэтому она не слишком яркая. В такой период звездопад наблюдать значительно проще, ведь поток ярче отображается на темном небе.

Также эксперты советуют наблюдать за Орионидами в полночь и на рассвете, именно тогда "падающие звезды" можно разглядеть лучше всего.

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