Метеорный поток Ориониды 2020: когда и где смотреть зрелищный пик звездопада
Ежегодно на октябрь приходится период активности звездопада Ориониды. Уже этой ночью с 21 на 22 октября ожидается пик этого яркого метеорного потока.
В целом метеорный поток можно будет увидеть до конца октября, передает 24 канал.
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Когда и где смотреть
Пик метеорного потока Ориониды начнется уже сегодня вечером и продлится всю ночь. Его можно будет увидеть и украинцам, если небо будет безоблачным. Во время пика звездопада число метеоров достигает около 20-ти в час.
Кстати, сейчас Луна находится на стадии роста, поэтому она не слишком яркая. В такой период звездопад наблюдать значительно проще, ведь поток ярче отображается на темном небе.
Также эксперты советуют наблюдать за Орионидами в полночь и на рассвете, именно тогда "падающие звезды" можно разглядеть лучше всего.
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Что известно о звездопаде Ориониды?Этот метеоритный поток получил свое название от созвездия Орион, в котором размещена область вылета метеоров (радиант). Ориониды – это быстрые метеоры, которые оставляют следы.
Более длинные полосы появляются вдали от радианта, поэтому чтобы увидеть эти метеоры нужно некоторое время вглядываться в небо.