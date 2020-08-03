Метеорный поток Персеиды 2020: когда и где смотреть самый яркий звездопад лета
Ежегодно земляне смогут увидеть один из самых ярких метеорных потоков года – звездопад Персеиды. Период его активности традиционно приходится на конец июля – и практически весь август.
Как передает 24 канал, метеорный поток Персеиды ежегодно появляется со стороны созвездия Персея. Звездопад образуется в результате прохождения Земли через шлейф частиц, которые выпускает комета Свифта-Таттла.
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Эти мелкие частицы сгорают в атмосфере Земли, и мы видим яркие вспышки, которые и называем звездопадом.
Когда и где смотреть
Сейчас метеоритный поток уже начал свою активность. Продлится метеорный поток до 24 августа. При этом максимальная активность звездопада будет проходить в ночь с 12 на 13 августа. Тогда за час можно увидеть около 60 вспышек.
Увидеть звездопад можно в ночном небе. Поток достаточно активный и яркий, поэтому "падение звезд" можно будет увидеть невооруженным глазом. Главное, чтобы погода не подвела.
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Эксперты говорят, что наибольшее количество метеоров происходит в последний час перед рассветом.