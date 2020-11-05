Компания Xiaomi официально представила новую телевизионную приставку, которая получила название Xiaomi Mi Box 4S Pro. Это улучшенная версия ранее анонсированной Xiaomi Mi Box 4s, причем внешне приставки не отличаются.

Особенности гаджета

Приставка Xiaomi Mi Box 4S Pro поддерживает декодирование видео с разрешением 8K, приставка получила разъем HDMI 2.1, объем флеш-памяти увеличен до 16 ГБ (оперативной памяти осталось 2 ГБ), так что теперь пользователи могут загружать дополнительные программы, отмечает 24 канал.

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Xiaomi Mi Box 4S Pro работает под управлением операционной системой MIUI For TV и поставляется с пультом дистанционного управления, который позволяет давать голосовые команды. Вы также можете управлять другими умными устройствами с помощью голосового пульта дистанционного управления.



Обновленная ТВ-приставка Mi Box 4S Pro

Приставка получила модуль BLE low energy (Bluetooth 4.1), двухдиапазонный Wi-Fi, поддержку Dolby Audio и DTS-HD, а также разъем USB для воспроизведения контента с внешних накопителей.

Цена приставки

Xiaomi Mi Box 4S Pro предлагается по цене 60 долларов (1 706 грн).