Компания Xiaomi показала недорогой ноутбук Mi Notebook 14 из Intel Core i3. В эту серию также входят недавно выпущенные модели с процессорами i5 и i7.

Xiaomi планирует выпустить еще один ноутбук Mi Notebook 14, пишет представитель индийского офиса компании. Устройство получит характеристики несколько скромнее, чем предыдущие модели.

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Что особенного

В новой версии будет использоваться процессор Intel Core i3 десятого поколения, объем SSD-накопителя составит 256 ГБ. Корпус металлический, а масса ноутбука составит 1,5 килограмма. В отличие от предыдущих моделей, эта имеет встроенную веб-камеру.

В выпущенных ранее моделях Mi Notebook 14 и Mi Notebook 14 Horizon Edition установлены процессоры Intel Core i5 и Core i7 соответственно, а встроенной веб-камеры не было – внешняя камера Mi Webcam HD добавлялась отдельно.

Цена

С учетом "удешевленного" дизайна и характеристик можно ожидать, что новая модель Mi Notebook 14 будет стоить мешне. На старте примерно 470 долларов (14 400 гривен).

Дата выпуска этого ноутбука пока не объявлена.