Каталог компьютерной периферии бренда Xiaomi пополнила очередная новинка – мышь Mi Portable Mouse 2. Отличительными чертами бюджетного аксессуара стали поддержка двух беспроводных интерфейсов для подключения к ПК и других смарт-устройств, а также значительное даже по меркам профессиональных моделей время работы без подзарядки.

Особенности Mi Portable Mouse 2

Благодаря возможности соединения по Bluetooth и радиоканалу 2,4 ГГц устройство может установить соединение с двумя разными компьютерами и переключаться между ними простым нажатием кнопки, сообщает 24 канал. Mi Portable Mouse 2 также имеет возможность регулировки чувствительности сенсора – 1200, 1800, 2400 и 4000 dpi.

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Корпус аксессуара выполнен из алюминиевого сплава, а кнопки имеют низкий уровень шума при работе. По утверждениям Xiaomi, одной зарядки устройства достаточно для эксплуатации в течение года. Когда уровень заряда составляет менее 10%, мышь сигнализирует о необходимости зарядки красным светом. Новинка также автоматически переходит в режим энергосбережения в моменты, когда ее не используют.



Мышка Mi Portable Mouse 2 от Xiaomi

Цена

Стоимость Xiaomi Mi Portable Mouse 2 в Китае составляет 12 долларов (≈340 гривен).