Китайская компания Xiaomi анонсировала новое устройство для чтения электронных книг. Это Mi Reader Pro, оснащенный дисплеем на электронной бумаге с фронтально настраиваемой подсветкой.

E Ink-экран получил диагональ 7,8 дюйма с разрешением 1872x1404 точки. Подсветка предусматривает 24 уровня яркости, а также возможность изменения цветовой температуры, пишет fonearena.

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Детали новинки

Ридер оснащен процессором с четырьмя ядрами и 2 гигабайтами оперативной памяти. Встроенный флеш-модуль рассчитан на хранение 32 гигабайта информации.



Xiaomi Mi Reader Pro / Фото Xiaomi

За возможности беспроводного обмена данными отвечает Wi-Fi и Bluetooth 5.0. В качестве программной системы установлена операционная система Android 8.1 Oreo.

Аккумуляторная батарея емкостью 3200 мАч с подзарядкой через симметричный порт USB Type-C. Устройство помещено в корпус толщиной всего 7 миллиметров, а вес составляет примерно 250 граммов.

Цена

В настоящее время электронная книга Xiaomi Mi Reader Pro доступна для заказа по ориентировочной цене 170 долларов США (4720 гривен). В дальнейшем стоимость вырастет до 200 долларов (5551 гривна).