Компания Xiaomi выпустила новую линейку телевизоров Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition. Новинки имеют диагонали 32 и 43 дюйма и отличаются очень доступной ценой.

Фото новинок обнародованы на Twitter-странице Ꭺиυʝ Ꮢαgнαν.

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Телевизоры получили экраны с очень узкими рамками. Разрешение младшей модели составляет 1366х768 пикселей, старшей – 1920х1080 пикселей.

Новинки работают на базе 4-ядерной однокристальной системы с ядрами Cortex-A53 и графическим процессором Mali-540. Они оснащены гигабайтом оперативной и 8 ГБ флэш-памяти.

Mi TV 4A Horizon Edition (32) and Mi TV 4A Horizon Edition (43) launched in India. #Xiaomi #mitv4ahorizon pic.twitter.com/qdtmHtHY5K — Ꭺиυʝ Ꮢαgнαν (@RaghavTechie) September 7, 2020

Оба устройства работают на базе Android TV 9 с фирменной оболочкой PatchWall. Телевизоры оснащены тремя разъемами HDMI, двумя USB, RJ45 и стандартным 3,5-мм разъемом для наушников.

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Модели получили 20-ваттные стереодинамики с поддержкой DTS-HD, Wi-Fi 802.11 b / g / n и Bluetooth 4.2.

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