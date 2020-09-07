Mi TV 4A Horizon Edition: новая линейка очень доступных телевизоров Xiaomi
Компания Xiaomi выпустила новую линейку телевизоров Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition. Новинки имеют диагонали 32 и 43 дюйма и отличаются очень доступной ценой.
Фото новинок обнародованы на Twitter-странице Ꭺиυʝ Ꮢαgнαν.
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Телевизоры получили экраны с очень узкими рамками. Разрешение младшей модели составляет 1366х768 пикселей, старшей – 1920х1080 пикселей.
Новинки работают на базе 4-ядерной однокристальной системы с ядрами Cortex-A53 и графическим процессором Mali-540. Они оснащены гигабайтом оперативной и 8 ГБ флэш-памяти.
Оба устройства работают на базе Android TV 9 с фирменной оболочкой PatchWall. Телевизоры оснащены тремя разъемами HDMI, двумя USB, RJ45 и стандартным 3,5-мм разъемом для наушников.
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Модели получили 20-ваттные стереодинамики с поддержкой DTS-HD, Wi-Fi 802.11 b / g / n и Bluetooth 4.2.
Цены
- Младшая модель Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition стоит 185 долларов (5 100 гривен).
- За Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition с 43 дюймами надо заплатить 315 долларов (8 700 гривен).