Xiaomi анонсировала смарт-часы Mi Watch Lite с дисплеем на 1.4 дюйма и функцией круглосуточного мониторинга пульса. Это упрощенная версия показанного в прошлом году Mi Watch.

Сегодня стало известно, что новые часы Xiaomi прошли сертификацию под названием Mi Watch Lite, сообщает Мysmartprice.

Интересно Xiaomi представила умную кровать с голосовым управлением

Детали новинки

Согласно данным индийского издания, часы получат квадратный сенсорный HD-дисплей на 1.41 дюйма. В них будет доступна автоматическая регулировка яркости. Кроме того, в документах говорится, что гаджет получит функцию круглосуточного мониторинга пульса, защиту от воды, и поддержку спортивных режимов. Аккумулятор ожидается на 230 мАч. Новинка будет совместима с Android и iOS-устройствами.

Умные часы Redmi будут оснащены фирменной операционной системой MIUI for Watch, построенной на основе Android, которая поддерживает загрузку и установку приложений.



Mi Watch Lite / фото Xiaomi

Также они могут поддерживать виртуальные карты eSIM для обеспечения возможности совершения звонков независимо от смартфона, выход в интернет с помощью 4G, а также интеллектуальную связь со всей экосистемой устройств Xiaomi.

Учитывая, что Redmi скоро собирается выпустить серию смартфонов Redmi Note 10, не исключено, что умные часы Redmi появятся одновременно с ними.

Цена и когда ждать

Стоить Xiaomi Mi Watch Lite будут меньше 185 долларов (около 5 300 гривен). Пока неизвестно, когда они выйдут на рынок.