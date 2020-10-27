Mi Watch Lite: Компания Xiaomi готовит новые смарт-часы
Xiaomi анонсировала смарт-часы Mi Watch Lite с дисплеем на 1.4 дюйма и функцией круглосуточного мониторинга пульса. Это упрощенная версия показанного в прошлом году Mi Watch.
Сегодня стало известно, что новые часы Xiaomi прошли сертификацию под названием Mi Watch Lite, сообщает Мysmartprice.
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Детали новинки
Согласно данным индийского издания, часы получат квадратный сенсорный HD-дисплей на 1.41 дюйма. В них будет доступна автоматическая регулировка яркости. Кроме того, в документах говорится, что гаджет получит функцию круглосуточного мониторинга пульса, защиту от воды, и поддержку спортивных режимов. Аккумулятор ожидается на 230 мАч. Новинка будет совместима с Android и iOS-устройствами.
Умные часы Redmi будут оснащены фирменной операционной системой MIUI for Watch, построенной на основе Android, которая поддерживает загрузку и установку приложений.
Mi Watch Lite / фото Xiaomi
Также они могут поддерживать виртуальные карты eSIM для обеспечения возможности совершения звонков независимо от смартфона, выход в интернет с помощью 4G, а также интеллектуальную связь со всей экосистемой устройств Xiaomi.
Учитывая, что Redmi скоро собирается выпустить серию смартфонов Redmi Note 10, не исключено, что умные часы Redmi появятся одновременно с ними.
Цена и когда ждать
Стоить Xiaomi Mi Watch Lite будут меньше 185 долларов (около 5 300 гривен). Пока неизвестно, когда они выйдут на рынок.