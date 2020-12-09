Microsoft добавила в браузер Edge функцию поиска в боковой панели
Компания Microsoft приступила к развертыванию новой функции в стабильных версиях своего браузера Edge. Речь идет о поиске с боковой панели, функции, которая была анонсирована еще в мае на конференции Microsoft Build.
Новая функция позволит осуществлять поиск нужной информации, не покидая текущую страницу. Достаточно выделить какое-то слово или часть текста на странице, чтобы появилось контекстное меню. Выбрав соответствующий пункт, браузер запустит поиск, результаты которого отображаются в боковой панели. Об этом пишет Windows latest.
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В качестве поисковой системы используется Bing и изменить ее, по крайней мере в текущей версии браузера, нельзя.
Новая функция в браузере Edge / Скриншот 24 канала
Данный инструмент будет полезным, если вам нужна дополнительная информация по какому-то вопросу, что упоминается на странице, которую вы просматриваете. Можно быстро сформировать запрос, выделив нужную часть текста, и получить доступ к нужным данным в боковом окне.
Новая функция в браузере Edge / Скриншот 24 канала
Однако, если попытаться перейти по ссылке, которую выдаст боковая панель, браузер все равно откроет новую вкладку.
Распространение функции началось без каких-либо официальных заявлений. Вероятно, для ее широкого развертывания Microsoft потребуется время. Согласно имеющимся данным, поиск в боковой панели станет доступен пользователям браузера Edge для платформ Windows 10, Windows 7 и macOS.
Microsoft Edge
Обозреватель, созданный Microsoft, представили в 2015 году с ОС Windows 10. О его разработке стало известно в 2014 году. Тогда журналисты рассказали о намерениях компании создать собственный браузер на движке Chromium. Стоит отметить, что Edge не заменяет Internet Explorer – оба работают независимо друг от друга. Однако Microsoft начала целую кампанию, чтобы мотивировать пользователей перейти на более современный Edge. В частности, недавно IE перестал отображать большинство популярных сайтов, среди которых YouTube, Instagram, Twitter и другие.
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