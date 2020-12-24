Microsoft и студия Asobo объявили о выпуске обновления для авиасимулятора Microsoft Flight Simulator, которое добавило в игру поддержку гарнитур виртуальной реальности. С их помощью можно еще глубже вжиться в роль пилота.

VR-режим в Microsoft Flight Simulator бесплатный. Microsoft и Asobo Studio обеспечили поддержку шлемов разных производителей, чтобы охватить максимально возможную аудиторию, говорится на сайте Xbox Wire.

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Что известно

Microsoft Flight Simulator создавался, как заявляют разработчики, ради трех основных целей: реалистичности, точности и достоверности. Одним из путей их достижения является поддержка функции виртуальной реальности, которую можно использовать с VR-шлемом для ПК.

Активность и вовлеченность сообщества любителей симуляторов помогла нашей команде определить подход к построению виртуальной реальности. Наши пользователи остаются ценными партнерами в процессе разработки, улучшения и добавления новых возможностей в наш симулятор. Мы решили использовать функцию VR в Microsoft Flight Simulator именно благодаря прямой обратной связи от игроков и с нетерпением ждем дальнейших советов по улучшению игры,

– заявил руководитель разработки Йорг Нойманн.

Студии хотели обеспечить доступ для как можно большего количества пользователей виртуальной реальности, поэтому адаптировали обновления максимального количества устройств. Это шлемы Windows Mixed Reality (в том числе HP Reverb G2), Oculus, Valve и HTC.

Для доступа к функции VR необходимо установить свежее обновление Microsoft Flight Simulator.

Для того, чтобы получать отзывы о новой функции, открыли специальный раздел на официальном форуме. Там можно поделиться своими впечатлениями или найти ответ на различные вопросы.

Microsoft Flight Simulator пока можно оценить на ПК. До Xbox Series X и S симулятор полетов доберется летом 2021 года.