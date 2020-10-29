Очередное обновление Windows 10 в 2021 году принесет пользователям не только функциональные изменения, но и обновленный дизайн. В рамках проекта под названием Sun Valley операционная система получит модернизированное меню "Пуск" и получит заметные изменения в интерфейсе других ключевых элементов.

Как отмечает WindowsCentral, десктопная ОС получит улучшенные анимации и будет приведена к единой концепции дизайна интерфейса по аналогии с Windows 10X.

Интересно Windows 10X лишился важной функции полноценной операционки

Какие изменения ожидают Windows 10

В частности, ожидаются обновления внешнего вида и функциональности панели задач, модифицированный интерфейс "Проводника" и широкое внедрение библиотеки WinUI в оболочку Windows и штатные приложения.

Кроме того, обновленной ОС приписывают глубокую поддержку темного интерфейса оформления на уровне системы. Sun Valley войдет в большое осеннее обновление 21H2 Cobalt. Проект продолжит внедрение скругленных углов окон как в приложениях, так и в других элементах графической оболочки в соответствии с концепцией Fluent Design.



Обновления получит клавиатура и другие программы системы

По имеющейся информации, большая часть указанных изменений будет внесена в код Windows 10 до июня 2021 года. После завершения инсайдерского тестирования релиз Cobalt предположительно состоится осенью следующего года.