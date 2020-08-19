Microsoft опубликовала заявление о прекращении поддержки Internet Explorer 11 – последнего представителя классической линейки фирменных браузеров софтмейкера. Компания уже объявила сроки, в течение которых будет осуществлен официальный переход IE 11 в сегмент устаревших приложений.

30 ноября 2020 года с браузером Internet Explorer 11 перестанет работать популярный сервис Microsoft Teams. Что касается работоспособности других приложений Microsoft, а также пакета Microsoft 365, то они перестанут поддерживать взаимодействие с IE 11 начиная с 17 августа 2021 года, сообщили в блоге компании.

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Чего ждать пользователям

По словам представителей Microsoft, прекращение онлайн-поддержки означает, что пользователи могут столкнуться с нетрудоспособностью некоторых функций, или нестабильной работой сервисов. Не исключена и полная потеря доступа к службам компании с помощью устаревшего браузера.

Постепенное прекращение поддержки браузера

Одиннадцатая версия браузера дебютировала вместе с операционной системой Windows 8.1 в октябре 2013 года и стала последней в линейке. Решение о прекращении дальнейшей онлайн-поддержки представители Microsoft объяснили кардинальным изменением веб-стандартов и переходом на более современный Microsoft Edge.