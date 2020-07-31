Программный антивирус Windows Microsoft Defender отнес популярную программу CCleaner к таким, которые являются потенциально нежелательными. В компании уверены, что программа вводит пользователей в заблуждение.

Об этом говорится на официальной странице Microsoft Security Intelligence. В Microsoft говорят, что это программное обеспечение показывает неточную и преувеличенную информацию о состоянии операционной системы, говорится в блоге компании.

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В чем дело

Как объясняют в компании, потенциально нежелательной программой называют только бесплатную версию CCleaner.

Причиной называют дополнительный софт, который не требуется для работы самого CCleaner, однако предлагается к установке.

"Хотя сами приложения являются законными, дополнительная комплектация программного обеспечения, особенно продуктами других поставщиков, может привести к его неожиданной активности. Она, в свою очередь, способна негативно повлиять на работу компьютеров", – говорят эксперты Microsoft.

Что говорят разработчики CCleaner

В Piriform, что создали CCleaner, называют решение Microsoft необоснованным. Сейчас между представителями компаний ведутся переговоры с целью решить проблему в ближайшее время.