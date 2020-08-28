Американская торговая сеть Walmart решила составить компанию Microsoft, чтобы купить соцсеть TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Об этом в Walmart рассказали изданию CNBC. Правда, как будут использовать TikTok, в компании пока не говорят.

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При этом в Walmart уверяют, что такая сделка станет преимуществом для пользователей.

"Мы считаем, что потенциальная сделка с TikTok в США в партнерстве с Microsoft позволит Walmart привлечь клиентов, а также расширить рекламный бизнес", – добавили в Walmart.

Источники также добавляют, что продажа соцсети Вв США может состояться уже в ближайшие дни. Сумма сделки составит от 20 до 30 миллиардов долларов. Помимо Microsoft на сделку претендует также американский производитель программного обеспечения Oracle.

Почему TikTok продают

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok". Он обязывает американские компании в течение 45 дней прекратить сделки с компанией, владельцем которой является китайский холдинг ByteDance.

Если до 15 сентября TikTok не будет продан американской компании, то сотрудничество с приложением в стране будет прекращено.