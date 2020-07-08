Корпорация Microsoft заявила о масштабной хакерской кампании, жертвами которой стали миллионы пользователей сервисов компании из поменьшей мере 62 стран.

Microsoft уже сравнивают масштабы хакерской атаки с пандемией, говорится в блоге компании.

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Кто пострадал

Эта хакерская кампания продолжалась с декабря 2019 года. Как говорят в Microsoft, злоумышленники нацелились на лидеров бизнеса в различных отраслях. В частности, они пытались взломать учетные записи, украсть информацию, перенаправить электронные переводы и тому подобное.

Хакеры выдавали себя за работодателей и других доверенных отправителей в электронных письмах, отправленных пользователям Office 365. В сообщениях содержались вложения, которые во время клика на них предлагали пользователям предоставить доступ к приложению. Однако он был фейковым, и клик позволял киберпреступникам получить доступ к учетным записям пользователей Office 365.

Масштаб этой кампании огромен – только за неделю миллионы хакеры атаковали пользователей Microsoft Office 365.

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В Microsoft подозревают, что кампанию могли спонсировать официальные власти какой-то страны.

Производитель сумел сломать схему благодаря решению суда, которое позволило компании получить контроль над доменами, используемыми киберпреступниками, и предотвратить дальнейшие кибератакам.