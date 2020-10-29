Компания Microsoft сообщила, что Word, PowerPoint и Excel для iPad получат обновления, которые расширят функциональность программ. Кроме этого присутствуют и другие нововведения.

Компания Microsoft выпустила обновления для своих офисных приложений Word, PowerPoint и Excel. Обновление сделает работу с приложениями Microsoft Office на iPad более удобной. Об этом сообщает The Verge.

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Что известно

В приложениях появилась поддержка работы с трекпадами и компьютерными мышами. Курсор адаптируется к типу контента на экране. Работа с ним почти не отличается от десктопной версии. Нововведение позволит более точно выбирать объекты и делать изменения в документах, по сравнению с традиционным для планшетов сенсорным вводом.



Microsoft обновляет Office для iPad / анимация Microsoft

Использование мыши или трекпада в iPad для обычных задач, таких как выделение отрывка текста в Word, выбор диапазона в Excel, а также перемещение и изменение графики в PowerPoint станут как никогда простыми и интуитивно понятными,

– прокомментировали в Microsoft.

Наряду с поддержкой мыши и трекпада Microsoft добавляет обновленные стартовые экраны и новую ленту инструментов в Word, Excel и PowerPoint. Обновление приложений носит поэтапный характер, поэтому все пользователи получат его в течение нескольких недель.