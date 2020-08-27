Одна из характерных особенностей графического интерфейса последних версий операционной системы Windows – строгое оформление окон и всплывающих меню согласно концепции разработчиков. Но, похоже, что Microsoft решила "освежить" привычный внешний вид Windows 10 – компания уже начала вносить изменения в ее дизайн.

Компания приняла решение отказаться от острых углов всех элементов интерфейса, включая диалоговые окна и меню, заменив их на закругленные края, сообщает Tech Radar.

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За последние несколько дней Microsoft выпустила обновления для штатных приложений "Карты", "Калькулятор", "Фильмы и ТВ", "Календарь", "Изображения" и "Заметки" и изменения интерфейса уже заметны в этих приложениях.

В дальнейшем Microsoft полностью откажется от концепции интерфейса Metro UI, который дебютировал с операционной системой Windows 8, а также мобильной версии Windows Phone, признав ее дизайн устаревшим. Не исключено, что софтмейкер внесет такие изменения и в интерфейсы офисного пакета Office 365, а также игровой консоли Xbox.

Новая концепция Fluent Design

Ранее компания продемонстрировала концепцию Fluent Design, предусматривающую ряд заметных изменений интерфейса Windows 10 с целью ее "облегчения".