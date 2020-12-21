Microsoft давно заявляет об опасности стандартных паролей. Компания работает над технологиями, которые позволят отказаться от их использования вообще. Предполагается, что все клиенты Microsoft смогут перестать их использовать уже в следующем году.

Microsoft считает, что большинство пользователей уже готово к отказу от паролей. Эти нововведения, по словам представителей компании, будут восприняты позитивно, пишут в блоге Microsoft.

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Что известно

В данном направлении Microsoft работает не первый год. Для выполнения поставленных задач компания уже разработала системы аутентификации Windows Hello и Microsoft Authenticator.

Подробностей о новой разработке пока мало. Известно лишь, что это будет менеджер паролей. Кроме того, совсем скоро специалисты Microsoft смогут показать свои наработки по созданию новых программных интерфейсов и пользовательских приложений (или порталов) для работы с аппаратными FIDO-ключами.

Что такое FIDO-ключ? Технология, применяемая как дополнительный этап в двухфакторной аутентификации. После ввода пароля система отправит на привязанное устройство (смартфон) оповещение, в котором необходимо нажать определенные кнопки.

Microsoft отметила, что почти 80 процентов всех кибератак нацелены на пароли. Поэтому компания прилагает усилия, чтобы перевести людей на альтернативные решения. В ноябре 2019 года 100 миллионов людей пользовались системой Microsoft passwordless sign-in. Это число выросло до 150 миллионов к маю 2020 года, и это показывает, что миллионы людей готовы отказаться от паролей из-за неудобства их запоминания.