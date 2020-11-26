Старый браузер Microsoft, Internet Explorer, перестал отображать большинство популярных веб-сайтов, среди которых YouTube, Instagram, Twitter и другие. Вместо этого IE принудительно перенаправляет пользователей в Edge.

Ранее 24 канал сообщал, что Microsoft в ноябре планировала запретить доступ к популярным ресурсам через свой старый браузер Internet Explorer. Компания осуществила задуманное и таким образом она надеется "пересадить" пользователей устаревшего браузера на свой актуальный продукт. Принудительный редирект начался с окончанием поддержки IE – 13 ноября.

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Врезка функциональности IE

Вместе с отказом отображать веб-сайты, Microsoft лишила IE возможности управления учетными записями и работы с Teams. Полное отстранение Internet Explorer от всех онлайн-сервисов компании состоится 17 августа 2021 года.

Почему Microsoft пытается "убить" IE

Internet Explorer – бесконечный источник головной боли для Microsoft: доля этого устаревшего браузера по разным оценкам составляет до ≈ 4,5% всего рынка, тогда как у нового Edge – не более 9,7%. При этом IE в плане информационной безопасности даже во времена своего расцвета и доминирования был далек от идеала, а в условиях 2020 года он представляет угрозу для всех пользователей. Кроме того, глубина проникновения IE в статические корпоративные системы слишком велика, и переход на актуальные браузеры не происходил уже более пяти лет.

По этой же причине Microsoft еще несколько лет назад пошла на беспрецедентный шаг и внедрила часть движка IE в Edge – для обеспечения полной совместимости с системами, которые были написаны исключительно под IE, в том числе и под IE 6. Этот модуль до сих пор остался в Edge, даже переписанном на Chromium, для того чтобы поддержать старые корпоративные системы. Об этом говорит и сама Microsoft, потому что при редиректе на новый браузер с IE пользователю предлагается соответствующий режим просмотра страницы "Internet Explorer".