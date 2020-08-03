В воскресенье, 2 августа 2020 года, Microsoft подтвердила в корпоративном блоге, что руководство компании обсуждает с ByteDance приобретение бизнеса TikTok в США.

Microsoft объяснила, что переговоры с ByteDance пока предварительные и нет гарантий, что они продолжатся. Однако, в компании планируют определиться по основным вопросам покупки не позднее 15 сентября 2020 года.

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В диалоге между Microsoft и ByteDance также принимает непосредственное участие правительство США, включая президента Дональда Трампа. За переговорами наблюдают представители комитета по иностранным инвестициям США, этот правительственный орган имеет право блокировать подобные сделки.

Зачем Microsoft собирается покупать TikTok

Microsoft рассказала, что компании уже обсуждали финансовые вопросы покупки, но потом этот процесс был приостановлен. В настоящее время переговоры снова восстановлены после разговора между генеральным директором Microsoft Сатья Наделлом с президентом Дональдом Трампом. Именно в этой беседе компания заверила администрацию США, что в рамках соглашения планируется провести полный аудит безопасности сервиса, включая бизнес TikTok не только в США, но также в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. К тому же Microsoft надеется, что к соглашению в роли миноритарных инвесторов ей позволят привлечь другие американские компании.

Microsoft не прокомментировала техническую составляющую планируемой сделки. Но в компании уточнили, что в процессе перехода TikTok в Microsoft будет обеспечена передача и сохранность всех личных данных американских пользователей TikTok на серверах в США. Причем если ранее такие данные хранились за пределами США, то Microsoft гарантирует их полное удаление после копирования. Этот процесс будет проведен ради безопасности, конфиденциальности и цифровой защиты миллионов пользователей сервиса.

Цена сделки

Эксперты прогнозируют, что сумма сделки по выкупу контрольной части TikTok может достичь 50 миллиардов и даже больше. Причем ByteDance ранее уже рассматривала разные варианты диверсификации своего бизнеса в США, включая создание обособленного холдинга для TikTok и независимого совета. Также основатель и генеральный директор ByteDance Чжан Имин заявлял о том, что он не против продажи TikTok, если так будет лучше для "будущего программы".

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Ситуация вокруг TikTok

Покупка

Ранее 31 июля 2020 года ряд СМИ, включая издания Bloomberg, The Information и New York Times, сообщили о намерении Microsoft выкупить у компании-разработчика ByteDance мажоритарную долю в сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok.

Блокировка

Также в последний день июля президент США Дональд Трамп пообещал заблокировать TikTok в стране и заявил, что подпишет все необходимые для этого документы уже 1 августа. В ответ на эту угрозу TikTok опубликовала видеообращение гендиректора компании в США Ванессы Папас. В этой публикации Папас поблагодарила миллионы американских пользователей за поддержку сервиса и добавила, что компания не собирается никуда уходить.