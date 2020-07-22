Microsoft не слишком часто обновляет интерфейс своей операционной системы и офисного пакета, осуществляя ощутимые изменения лишь раз в несколько лет. Недавно компания опубликовала короткометражный видеоролик, демонстрирующий обновленный "универсальный" дизайн Office, который будет представлен в ближайшем будущем для ПК и мобильных устройств.

По замыслу Microsoft в распоряжении пользователя должен оказаться продукт, в котором все элементы интерфейса и расположение панелей инструментов могут быть гибко настроены, чтобы владелец ПК сам решал, где разместить те или иные экранные кнопки и иконки, рассказывает XDA.

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Что еще показали

Кроме того, Microsoft продемонстрировала интеграцию поискового движка в каждое приложение пакета Office. Сам же интерфейс всех входящих в фирменный набор программ будет идентичен вне зависимости от платформы, на которой происходит их запуск, будь то планшет, ноутбук или десктопный компьютер.

Видео демонстрирует универсальный дизайн Microsoft Office

Представители Microsoft не раскрывают даже приблизительных сроков выхода Office с тотальным редизайном, но подчеркивают, что показанная на видео концепция уже проработана и утверждена внутри компании.