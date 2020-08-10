Систематические обновления Windows 10 не только дарят пользователям новые возможности, но и не редко отключают некоторые из привычных функций. С очередным апдейтом "под нож" попала важная функция, связанная с установкой драйверов для элементов ПК.

Какой функции лишили Windows 10

Начиная со сборки 19041.423, десктопная ОС лишалась функции автоматического обновления драйверов через интернет, сообщает Windows Latest. Теперь установить новые версии программного обеспечения для своих комплектующих через "Диспетчер устройств" можно лишь в случае, если они были предварительно загружены на жесткий диск компьютера.

Интересно Обновленное меню "Пуск" стало доступно пользователям Windows 10

Следовательно доступ утилиты к серверам Microsoft теперь заблокирован, и соответствующая опция исчезла из контекстного меню.

Как проверить обновление драйверов

Отныне проверить возможность апдейта драйверов через интернет можно только вручную на странице необязательных обновлений в системном меню настроек. Представители компании не прокомментировали внесенные в код операционки изменений. Существует версия, что это было сделано для снижения количества неполадок, вызванных несовместимостью текущей версии драйверов с установленным оборудованием.

Windows 10 реже будет получать обновления

Вместе с тем недавно стало известно, что Microsoft планирует реже обновлять свою основную систему. Это может быть связано с тем, что компания "перебрасывает силы на разработку Windows 10X – операционной системы, ориентированной на мобильные ПК, в том числе с двумя дисплеями.

Сейчас для Windows 10 выходит два больших обновления в год – весной и осенью. Однако теперь Microsoft намерена пересмотреть стратегию и перейти на выпуск масштабных апдейтов лишь раз в год.