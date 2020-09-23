После нескольких лет разработок в сфере голографических накопителей компания Microsoft анонсировала проект под названием Project HSD. Технология предусматривает сохранение информации в формате перезаписываемых голограмм.

Новая система лазеров высокой мощности ускоряет запись и считывание информации более чем в десять раз, по сравнению с предыдущими разработками. В своей работе разработчики использовали алгоритмы искусственного интеллекта и технологических решений для увеличения плотности хранения данных и уменьшения физических объемов накопителей, сообщает Microsoft.

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Детали разработки

Главным достижением для упрощения и ускорения механизма системы считывания и записи данных разработчики из компании Microsoft считают использовали камер с высокими расширениями. Это решение позволило перенести нагрузку с оптического оборудования на программное обеспечение, также уменьшилась стоимость на изготовление оборудования и снизило производственные допуски и калибровки системы непосредственно перед установкой.

Видео демонстрирует процесс работы голографического накопителя:

Планы на будущее

В будущем компания будет работать в направлении увеличения объемов данных голографических накопителей и скорости считывания/записи данных. Использовать технологию планируют в системах сохранения облачных данных.