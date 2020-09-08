Компания Microsoft сообщила, что ее браузеры окончательно потеряют поддержку Flash 31 декабря 2020 года. Однако некоторые пользователи смогут пользоваться плагином и после этого.

Flash уберут с Internet Explorer 11 Edge Legacy и Edge Chromium, говорится в блоге Microsoft. Таким образом, уже с 2021 года пользователям придется устанавливать модуль Flash в IE режиме Edge. Соответствующий плагин будет доступен только для бизнес-пользователей. Остальным предложили перейти на более безопасные варианты, такие как HTML5, WebGL и WebAssembly.

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В январе 2021 года все версии Flash старше KB4561600 (выпущены в июне 2020 года) будут заблокированы. Летом 2021 года все API, групповые политики и интерфейсы для управления Flash будут удалены из Edge Legacy и Internet Explorer 11 c помощью накопительного обновления.

Для тех, кто хочет избавиться от плагина сейчас, компания осенью планирует сделать обновление для удаления Adobe Flash Player доступным через каталог службы Windows Microsoft, службы Windows Update и WSUS.

Сначала Microsoft говорила, что отключит Flash по умолчанию в своих браузерах к середине – концу 2019 года и удалит возможность запуска Adobe Flash в Edge и IE для всех версий Microsoft Windows до конца 2020 года. Однако затем этот план решили отложить.

Кто еще избавляется от Flash

В мае Mozilla заявила, что исключит поддержку Flash с версии Firefox 84, которая выйдет в декабре. Сейчас в Mozilla Firefox модуль Flash отключен по умолчанию, но плагин можно включить вручную на некоторых сайтах.

Google перестала индексировать Flash-контент еще в 2019 году и полностью перешла на HTML5.

В июне Adobe напомнила, что прекратит распространение и обновление Flash Player после 31 декабря. До этого момента компания продолжит выпускать регулярные исправления безопасности для Flash Player, поддерживать его совместимость с ОС и браузерами, а также будет добавлять новые функции и возможности.