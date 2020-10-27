Microsoft уже перестала поддерживать свой старый браузер Internet Explorer, однако пользователи отказываются переходить на более современный вариант. Поэтому разработчики придумали новый способ как их к этому побуждать.

Последняя версия Internet Explorer была выпущена еще в 2013 году. С тех пор компания Microsoft успела объявить о прекращении его поддержки и выпустить замену – Edge. Однако до сих пор не все пользователи готовы отказаться от привычного браузера. Поэтому разработчик решил прибегнуть к радикальным мерам, сообщает Еngadget.

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Что известно

Когда компания выпустит следующую версию своего браузера Edge, что должно произойти в ноябре, пользователи Internet Explorer не смогут получить доступ к 1156 веб-сайтам, включая такие популярные, как YouTube, Twitter, Instagram и ESPN. Вместо этого им будет предложено переходить на эти веб-сайты с помощью большого современного браузера Microsoft Edge на основе Chromium.

Список сайтов сохраняется в файле DLL, который Microsoft добавил к инсталляций Edge в течение лета. IE загружает файл через плагин, который затем отслеживает, какие сайты вы посещаете через браузер. Когда вы перейдете к одному из сайтов из списка, то получите следующее сообщение: "Вас перенаправили на Microsoft Edge, где вы можете непрерывно продолжать просмотр. Если вы встретите сайт, которому нужен Internet Explorer, вы можете скачать его в режиме Internet Explorer, даже не исходя из Microsoft Edge".

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Несмотря на то, что Microsoft прекратила поддержку Internet Explorer, многие пользователи продолжают работать с ним. По данным StatCounter, в сентябре 2020 года браузер Internet Explorer занимает 1,19% доли рынка браузеров.