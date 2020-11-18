Человечество с каждым днем генерирует все больше данных. К 2030 году, прогнозируют в Western Digital, половина новых носителей будет предназначена для архивов. Огромные деньги будут тратиться на сохранение данных, тогда как плотность носителей будет увеличиваться очень медленно. Переломить тенденцию смогут только новые методы записи, например, на ДНК.

Компании Western Digital, Microsoft, Twist Bioscience и Illumina объявили о создании альянса по хранению данных на ДНК, пишет blocksandfiles.

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Что известно

DNA Data Storage Alliance ставит перед собой цель разработать экосистему для записи информации с помощью ДНК, включая соответствующие устройства для записи и считывания. Также альянс будет продвигать и популяризировать идею хранения информации на ДНК.

В составе альянса компания Twist BioScience будет предоставлять фрагменты ДНК и технологии записи данных на них. Компания Illumina специализируется на секвенировании ДНК (считывании). Компания Microsoft имеет значительный опыт в постановке экспериментов с записью данных на ДНК. Что касается четвертого основателя – компании Western Digital, то она интересуется этой областью как крупнейший игрок на рынке накопителей для записи данных.

Запись информации на ДНК обещает недорогое и чрезвычайно плотное хранение. Так, один грамм носителя ДНК может хранить около одного зеттабайта данных. Для записи всей информации сегодняшнего мира понадобится менее 20 граммов носителя. Теоретическое время сохранения такой записи может достигать тысячелетий, ведь даже сегодня ученые могут расшифровывать фрагменты ДНК из живой природы, которым сотни тысяч лет.

Сегодня это выглядит фантастикой. Пока на запись и считывание пяти байт данных, записанных в ДНК, требуется около суток. Но однажды это может стать нашей реальностью.