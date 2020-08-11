Сочетания клавиш Ctrl-C и Ctrl-V знакомы пользователям семейства операционных систем Microsoft уже не первое десятилетие. Механизм работы привычной функции практически не менялся за все время существования системы, не считая сторонних утилит для "апгрейда" буфера обмена. Но с появлением Windows 10 у обладателей ПК появилось больше возможностей для взаимодействия с этим инструментом.

Вскоре Microsoft серьезно расширит функциональность привычных функций из коробки, рассказывает Tech Radar.

Интересно Microsoft лишила Windows 10 еще одной привычной функции

Новые возможности буфера обмена

В тестовой сборке Windows 10 под кодовым номером 20185 появилась модифицированная панель буфера обмена, которая полностью изменит принцип работы классической функции. В новой версии операционная система может сохранять во временной памяти не только текст — заодно поддерживаются изображения и HTML-контент.

Буфер обмена серьезно расширит свои возможности

Нововведение позволят легко «копипастить» GIF-анимации и смайлики, как это реализовано в клавиатуре Gboard. При желании история буфера обмена легко удаляется, а поборники конфиденциальности могут и вовсе отключить её в настройках системы.

Пользователи смогут копировать смайлики и GIF-анфмации

Получать доступ к содержимому буфера обмена пользователи Windows 10 могут уже сейчас посредством сочетания клавиш Windows + V (не более 25 последних записей), а всё его содержимое может совместно использоваться на всех устройствах с Windows 10 при активации функции «Автоматически синхронизировать текст, который я копирую» в меню буфера обмена во вкладке «Синхронизация между устройствами».

Ожидается, что новый программный инструмент появится уже со следующим обновлением Windows 10, но точную дату выхода нововведения в релиз разработчики пока не объявили.