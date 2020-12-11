Компания Microsoft подала патентную заявку, которая предусматривает создание голосового чат-бота, который может в общении заменить реального человека, даже того, кто уже умер.

Для обучения технология будет учитывать посты в соцсетях, голосовые сообщения, фотографии и другие личные данные человека, говорится в патенте.

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Для обработки собранных данных, компания будет использовать технологии машинного обучения, нейронные сети и тому подобное.

В идеале бот должен воспроизводить общение во всех деталях, воспроизводя стиль общения человека, длину предложений, дикцию, содержание диалога и другие детали.

Если разработка станет успешной, то компания планирует пойти еще дальше, добавив возможность воспроизведения внешности человека в 2D и 3D форматах.

И так, фанаты британского научно-фантастического сериала могут говорить "Это было в Черном зеркале", ибо сюжет одной из серий действительно напоминает эту разработку. Однако, там все закончилось не "хеппи-эндом"