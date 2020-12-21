Корпорация Microsoft работает над фирменным процессором. Его будут использовать при комплектации серверов, на которых работают облачные сервисы компании.

Об этом информирует Bloomberg, ссылаясь на источники внутри компании.

Интересно В браузере Microsoft Edge появились темы оформления

Новый процессор построен на архитектуре ARM. Кроме того, в Microsoft рассматривают возможность создания процессора для персональных компьютеров линейки Surface.

Причина

Таким образом компания Microsoft хочет снизить зависимость от других компаний, например Intel и Qualcomm. В настоящее время Microsoft использует чипы на базе ARM от Qualcomm в некоторых своих устройствах Surface.

Кстати, в пользу слухов о собственном процессоре может свидетельствовать и тот факт, что в последние годы компания активно переманивала специалистов из Intel, AMD, Nvidia и Qualcomm.

Похожая идея ранее появилась и у производителя Apple. Он тоже решил бороться с зависимостью от других компаний и выпустил собственный процессор M1. Сейчас им оснащены Macbook Pro, Macbook Air и Mac Mini.

В Microsoft и ARM пока ситуацию не комментируют.