Недосказанно Microsoft пересмотрела свои планы по срокам добавления в Windows 10 переделанного меню "Пуск". Теперь же появилась информация, что редмондская корпорация намерена изменить график выпуска крупных обновлений для своей операционной системы.

Сейчас для Windows 10 выходит два больших обновления в год – весной и осенью. Однако теперь Microsoft намерена пересмотреть стратегию и перейти на выпуск масштабных апдейтов только раз в год, сообщает Gizchina.

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Почему Microsoft меняет стратегию обновления Windows

По данным источников, это связано с тем, что компания "перебрасывает силы" на разработку Windows 10X – операционной системы, ориентированной на мобильные ПК, в том числе с двумя дисплеями.

По данным инсайдеров, в этом году Microsoft все еще планирует выпуск второго крупного обновления для Windows 10 в октябре или ноябре, а вот со следующего года компания перейдет на новый формат. Считается, что один масштабный апдейт будет выходить каждое лето.

Новое меню "Пуск"

В новом обновлении пользователей, скорее всего, будет ждать среди прочего обновленное меню Пуск, которое Microsoft показала в Windows 10 Developer Preview 20161.

Плитки меню "Пуск" разместят на полупрозрачном фоне. Цвет самого меню пользователь сможет менять. Сами иконки для Office и Edge будут выполнены в стиле Fluent Design.