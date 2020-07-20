Компания Microsoft пока не сообщала точных сроков выпуска новой операционной системы Windows 10X. Однако известная журналистка Мэри Джо Фоули с внушительным послужным списком сообщила на ZDNet подробности о плановом запуске.

Изначально Microsoft планировала запустить Windows 10X с ноутбуком Surface Neo и его аналогами в новом двухэкранном форм-факторе в конце 2020 года. Однако устройство было отложено до следующего года, сообщает ZD.

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Когда появится новая ОС

Отмечается, что первый коммерческий релиз Windows 10X планируется весной 2021 года. Первыми ОС получат не новые двухэкранные устройства, а ноутбуки с одним экраном, преимущественно ориентированные на корпоративное использование и образовательный сектор. А весной 2022 года состоится релиз Windows 10X уже для двухэкранных гаджетов.

Более того, первый релиз Windows 10X не получит поддержку традиционных десктопных приложений Win32, как планировалось изначально, а ограничится только приложениями платформы UWP и веб-приложениями. Запуск этой функции можно ожидать не раньше 2022 года.

Особенности Windows 10X

Операционная система Windows 10X имеет закрытую архитектуру и пользователям будет доступна в режиме только для чтения. Ранее Microsoft подтвердила, что Windows 10X способна запускать приложения платформы UWP (Universal Windows Platform), веб-приложения и традиционные десктопные программы (Win32).