Компания Microsoft вновь задумалась о покупке компании Nokia, которая уже принадлежала технологическому гиганту в начале 2010-х годов. На этот раз речь идет не о мобильном подразделении Nokia, а о телекоммуникационном бизнесе компании.

Об этом сообщает Forbs со ссылкой на собственные источники. И какими бы смешными ни казались планы Microsoft, компания имеет несколько действительно веских причин для покупки Nokia.

Интересно Microsoft выделяет Украине 500 миллионов долларов и откроет 2 дата-центра

Первая причина – телекоммуникационные наработки компании

Nokia сейчас как никогда слаба и готова к приобретению кем-либо из гигантов. При этом у компании есть крупная телекоммуникационная история и целый набор качественных патентов, которые могут пригодиться Microsoft. Учитывая то, что гигант все сильнее и сильнее отдаляется от софтверного рынка и переходит к многовекторной стратегии развития, такое решение вполне естественное.

Так, технологии и патенты передачи данных, а также специалисты в этой сфере будут интересны Microsoft не только в разрезе развития облачной платформы Azure, над которым компания активно работает, но и в сфере передачи данных. Microsoft уже является совладельцем нескольких крупных подводных оптоволоконных магистралей и активно участвует в строительстве новых частных сетей под водой.

Также компания активно работает над множеством серверных проектов в отрыве от Azure. Наиболее яркий пример – проект по созданию автономных дата-центров под названием Natick, который прошел уже вторую стадию полевых испытаний у берегов Шотландии продолжительностью в три года.

Автономный дата-центр Microsoft в рамках проекта Natick

Вторая причина – политика Трампа и война против Huawei

Важно понимать, что Huawei – это далеко не смартфоны, и даже не процессоры и прочая микроэлектроника. Китайский гигант имеет практически полный производственный цикл сетевой инфраструктуры, начиная от самых простых и маленьких элементов, полупроводников и плат и заканчивая производством кабелей и целым флотом океанских кабелеукладчиков. Именно частный кабельный флот Huawei обеспечивает основную мировую потребность в этих судах и прокладывает значительную долю сетей во всем мире, сдавая судно в аренду или прямым выполняя работы. И это еще не учитывая собственные проекты компании в этом направлении.

Но даже если игнорировать внешнеполитический климат и другие аспекты и рассматривать ситуацию в отрыве от этих аргументов, а Microsoft – просто как компания Nokia является довольно аппетитным приобретением. За компанией зафиксировано более 3000 патентов технологии передачи данных в сетях 5G.

К теме Власти США хотят приобрести Ericsson и Nokia: компании могут получить немало льгот от Вашингтона

Фактически, Nokia сейчас является флагманом в разработке этого формата связи. Компания является ведущим членом по вопросам 5G-связи в организации 3GPP – международного телекоммуникационного союза, в который входят множество компаний, а партнерами являются такие организации, как ESTI или ATIS.

Вполне вероятно, за очередную покупку Nokia между Microsoft и другими компаниями может развернуться борьба не на шутку. Если технологическому гиганту под руководством Сатьи Наделла все же удастся снова завладеть финским брендом, то это будет свидетельствовать о возвращении компании Microsoft на мобильный рынок. Только на этот раз уже не как продавца смартфонов, а как разработчика технологических решений и поставщика промышленного оборудования.