Последний год стал для Microsoft рекордным по количеству приобретенных корпорацией игровых студий. При этом, судя по всему, сбавлять обороты в наращивании мощностей производства собственных видеоигр она не собирается.

Как сообщило издание Bloomberg, на прицеле у Microsoft несколько видных японских компаний.

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Что известно о сделках Microsoft

Со ссылкой на внутренние источники Bloomberg пишет о намерениях Microsoft усилить позиции на японском рынке. Для этого медиагигант обратился к нескольким локальным студиям с предложением о покупке. Сейчас конкретные соглашения еще не заключены, но есть возможность их проведения в будущем.



"Соревнование" Sony и Microsoft на рынке

Кроме того, Microsoft активно предлагает японским разработчикам выпускать их игры на собственной консоли – с таким предложением компания обратилась к Koei Tecmo. С помощью подобных шагов Microsoft хочет забрать больший процент рынка у Японии, поскольку сейчас Xbox One занимает всего 0,1% совокупных игровых систем в стране. А вот Sony, похоже, наоборот, разочаровалась во внутреннем рынке, поэтому сделала основной акцент на Америку с PlayStation 5.



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