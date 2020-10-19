Большинство современных ноутбуков получают противоударный корпус. Однако, Microsoft Surface Book оказался куда крепче, и защитил своего владельца от пули.

Как передает Mspoweruser, ноутбук буквально спас жизнь пользователю.

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Детали

Историю рассказал владелец ноутбука зарегистрированный в Twitter под ником @itsExtreme. Он также добавил фото простреленного Surface Book.

Пользователь рассказал, что сидел у себя дома на кровати рядом с ноутбуком. В соседней квартире, расположенной на нижнем этаже, раздался выстрел. пуля прошла сквозь пол, кровать и ее сумел остановить лишь ноутбук Surface Book.

My laptop literally just saved my life... Someone shot through the floor in my apartment building



Shoutout to the surface book @Microsoft @MicrosoftHelps pic.twitter.com/cQYwtTY9hb — Aaron (@itsExtreme_) October 10, 2020

Правда, владелец ноутбука добавил, что умышленно на его жизнь не посягались. Вероятно, сосед этажом ниже просто чистил свое оружие и случайно выстрелил.

Что касается Microsoft Surface Book, то на нем, конечно, нет специального пуленепробиваемого покрытия. Корпус ноутбука построен из прочного магниевого сплава. Поэтому, скорее всего, это стало совпадением, чем удивительным свойством ноутбука.