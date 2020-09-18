Ресурс Aggiornamenti Lumia обнаружил ряд нововведений, которые тестирует Microsoft в десктопном приложении "Ваш телефон". Оно управляет одноименным сервисом, который связывает компьютер на Windows 10 и Android-смартфон.

С начала февраля Microsoft работала над разделом "Контакты": в нем можно просматривать всю телефонную книгу со смартфона, инициировать звонок контактам или отправлять им сообщения, рассказывает 24 канал.

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Второй новинкой стала функция Sent from Phone ("Отправлено с телефона"). Она позволит обмениваться ссылками, изображениями и текстовыми элементами между компьютером и смартфоном. Отправка контента с мобильного устройства реализуется через системное меню "Поделиться".

Пользователи смогут отправлять ссылки со смартфона на компьютер через "Ваш телефон"

Также у "Ваш телефон" в ближайшее время изменится дизайн параметров приложения и раздела, отвечающего за список подключенных смартфонов.

Некоторые обнаруженные изменения распространяются среди пользователей актуальных сборок Windows 10 Insider Preview.