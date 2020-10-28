Компания Adobe уже объявила дату прекращения поддержки Flash Player, а вслед за ней участие в "похоронах" легендарного плагина приняла и Microsoft. Очередное обновление Windows 10, которое полностью удаляет соответствующие компоненты из операционной системы, уже доступно для загрузки и готовится к глобальному распространению.

Апдейт под номером KB4577586 уже появился в каталоге обновлений Microsoft для всех версий фирменной ОС начиная с Windows 8, сообщает 24 канал.

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Особенности обновления

Согласно с заметками разработчиков, после установки его нельзя будет удалить, чтобы вернуть Flash Player, пользователям придется переустановить Windows или выполнить откат системы до предыдущей точки восстановления.

Обновление пока не распространяется по стандартным каналам – его автоматическая доставка запланирована на январь следующего года. По заявлению Microsoft, хотя Adobe Flash Player и будет удален из системы, он на какое-то время останется доступен как встроенный компонент Microsoft Edge.

Напомним, что по заявлению Adobe, распространение и поддержка Flash Player будут прекращены 31 декабря 2020 года — компания удалит страницу загрузки, а запуск Flash-контента в браузерах будет заблокирован.

Компания также порекомендовала пользователям заранее удалить Flash Player и воздержаться от его скачивания со сторонних источников после окончания официальной поддержки.