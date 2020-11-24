Windows не позволяет удалять, перемещать или переименовывать файлы, открытые в других приложениях. Такие файлы необходимо сначала идентифицировать и закрыть программу, которая их использует. Определить приложение не всегда легко, но Microsoft упростит этот процесс, добавив соответствующий инструмент в набор утилит PowerToys.

В некоторых случаях отыскать приложение, которое использует нужный вам файл, довольно непросто. Кроме того, он может оставаться заблокированным из-за выполнения фоновых процессов даже после закрытия программы, на которую указывал "проводник", пишет windowslatest.

Интересно Платформа Google Fit получит большое обновление: чего ждать

Что известно

Сейчас определить, каким именно приложением или процессом используется какой-либо файл, можно с помощью программы Process Explorer. Проблема этого продукта в том, что он создавался для опытных пользователей и успешно взаимодействовать с ним сможет не каждый.

Очевидно, что разработчики из Microsoft понимают это, поскольку собираются предложить пользователям более простой вариант поиска. Новый инструмент появится в будущей версии набора утилит PowerToys, который будет выпущен в следующем году. Ожидается, что для поиска приложений, блокирующих изменение файлов, будет предложено использовать простой и современный интерфейс. Этот же инструмент позволит завершать работу приложений, которые препятствуют изменению любых файлов.