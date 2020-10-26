Microsoft продолжает работу над фирменным браузером Edge, который пришел на замену Internet Explorer. Очередное нововведение коснется скорости запуска приложения: по данным источников сети, она значительно увеличится по сравнению с актуальной версией браузера.

Как сообщает WindowsLatest, компания приступила к тестированию новой функции Windows 10, которая позволит браузеру запускаться практически мгновенно.

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Как Microsoft ускорит Edge

Для этого ряд процессов, связанных с Edge, будет загружаться в фоновый режим работы вместе с системными службами ОС при включении ПК. Как заверяет софтмейкер, ускорение запуска Edge не повлияет на скорость работы компьютера, а его влияние на использование ресурсов устройства будет минимальным за счет фоновоих политик.

Судя по недавним изменениям в коде движка Chromium, функция ускорения запуска Edge будет необязательной – пользователи смогут отключить ее в меню системных настроек. Ожидается, что обновленная версия браузера появится уже в одной из ближайших тестовых сборок операционной системы или в роли обновления самой программы в экспериментальной ветке Canary. Среди других будущих изменений инсайдеры также отмечают функцию сглаживания при прокрутке веб-страниц с помощью колеса мыши.

Когда новая функция появится в Edge

Дата релиза публичной версии "ускоренного" Microsoft Edge пока неизвестна.