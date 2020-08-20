Начиная с 2006 года Microsoft активно развивает собственное антивирусное ПО Defender, которое по умолчанию встроено в операционную систему Windows 10. До недавнего времени пользователи, которых не устраивал штатный антивирусник, могли с помощью редактирования реестра полностью отключить его, но теперь Microsoft закрыла такую возможность с выходом очередного обновления.

Несмотря на то, что в Windows Defender предусмотрен пункт с кнопкой отключения защиты в режиме реального времени, работа антивируса полностью не прекращается, сообщает 24 канал.

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Windows Defender отныне не так просто откючить

После выхода августовского обновления Windows 10 4.18.2008.8 пользователи больше не смогут как-то повлиять на работу защитника с помощью редактирования реестра.

Microsoft официально подтвердила, что значения в пункте реестра DisableAntiSpyware отныне игнорируются антивирусом. Ранее пользователи могли установить значение 0 вместо 1, и Windows Defender прекращал работу после перезагрузки ПК.

Единственным способом отключения антивируса после установки актуальной сборки Windows 10 остается использование сторонних приложений вроде Defender Control или Configure Defender. Работоспособность метода отключения антивируса с помощью редактора групповой политики пока не проверена.