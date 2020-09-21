Во время пандемии коронавируса популярность сервисов для организации видеосвязи значительно возросла. Многие компании представили новые фирменные программы или оптимизировали имеющиеся – не стала исключением и Microsoft. В очередной бета-версии Windows 10 появилась новая опция под названием Meet Now, которая уже успела получить в инсайдерской среде прозвище "убийца Zoom".

В тестовой сборке фирменной ОС под номером 20211 появился клиент сервиса видеоконференций Meet Now. Особенностью новой функции стало отсутствие необходимости регистрации учетной записи для организации сеанса групповой связи, сообщает MSPowerUser.

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Как работает Meet Now

Чтобы установить соединение, достаточно просто вставить ссылку для общего доступа с помощью кнопки в области уведомлений на панели задач. Пользователи, которые получили приглашения, могут открыть диалоговое окно в десктопном клиенте Skype или в его веб-версии в браузере Edge.



В Windows 10 доступен клиент Meet Now

Несмотря на отсутствие учетной записи, участники видеоконференции будут иметь доступ ко всем возможностям Skype, таким как запись звонков или функция размытия фона. Ожидается, что Meet Now будет популярна в первую очередь в корпоративной среде, где у пользователей часто нет возможности использовать другие приложения для видеозвонков – например, Facebook Messenger или WhatsApp.

Сейчас новая функция Windows 10 проходит внутреннее тестирование в программе Windows Insider. Дата релиза Meet Now для всех пользователей в составе очередного апдейта будет объявлена позже.