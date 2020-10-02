Корпорация Microsoft подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации. Оно предусматривает инвестиции в развитие облачных сервисов в Украине – около 500 миллионов долларов.

За эти средства будут построены два дата-центра компании в Украине, передает 24 канал.

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Подписанное соглашение также предусматривает скидки или специальные условия по использованию сервисов Microsoft Azure, Office 365 и т. д. для украинских госорганов и организаций.

Кстати, сервис Дия 2.0 (презентация состоится 5 октября) могут перенести в облачные сервисы Microsoft, говорит глава Минцифры Михаил Федоров.

Это уже не первый подобный прект корпорации. Напомним, в мае Microsoft заявила о миллиарде долларов инвестиций для создания нового центра обработки данных и внедрение облачных сервисов для предприятий и госучреждений Польши.