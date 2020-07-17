Microsoft Launcher, в прошлом известный как Arrow Launcher, получил крупное обновление. Как уверяет компания, новая версия 6.0 была фактически переписана с нуля, что позволило добиться значительного улучшения производительности интерфейса.

Не обошлось также и без ряда заметных нововведений вроде полностью переработанной темной темы, отмечает slashgear.

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Одним из важнейших нововведений Microsoft Launcher 6.0 стала персонализированная лента новостей, которая ранее считалась эксклюзивной функцией сложного смартфона Surface Duo. Даная функция позволяет получать актуальную информацию на конкретные темы, интересующие пользователя в течение дня.

В новой версии Microsoft Launcher также была полностью переработана темная тема, чтобы максимально снизить нагрузку на глаза в темное время суток. Эта функция поддерживается на системном уровне, однако для ее работы требуется Android версии 8.0 и выше. Сам лончер можно установить на устройства с Android 7.0+.

Microsoft Launcher обновился до версии 6.0

Другие нововведения

Среди других нововведений отмечаются горизонтальный режим отображения, автоматическая ежедневная смена обоев из цикла Bing, поддержка сторонних наборов иконок приложений, в том числе адаптивных иконок.

Обновленная версия Microsoft Launcher доступна через Google Play, но Microsoft предупреждает, что в зависимости от региона выпуск апдейта может задержаться.