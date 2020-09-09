Официально Xbox Series X появится в продаже 10 ноября 2020 года. Приставку будут продавать в США по цене 499 долларов (13 916 гривен)

Также Microsoft напомнила о релизе более доступной консоли Xbox Series S, сообщает 24 канал. Приставка также поступит в продажу 10 ноября по цене 299 долларов (8349 гривен).

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Предварительные заказы обеих приставок стартуют 22 сентября. Консоли будут доступны и по подписке Xbox All Access: Series X будет обходиться в 34,99 долларов в месяц, Series S – в 24,99 долларов, рассрочка действует 24 месяца.

Официальный ролик Xbox Series X:

Официальный ролик Xbox Series S:

К подписке добавляется доступ к более чем сотни игр и членство в EA Play – последнее включает более 60 тайтлов, например, FIFA 20 и Titanfall 2. К моменту запуска продаж новых консолей, Xbox All Access заработает в 12 странах, включая США, Великобританию, Польшу, Францию и Канаду. Украины, к сожалению, в списке нет.