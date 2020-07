Иногда слишком высокую конкуренцию невозможно победить даже десятками миллионов долларов, потраченных на развитие своего проекта. Похоже, именно так подумала Microsoft и отказалась дальше поддерживать стриминговую платформу Mixer. Авторам контента вместе со зрителями предложили переехать на Facebook Gaming.

О закрытии сервиса Mixer компания Microsoft сообщила в своем блоге. Информация рухнула как снег на голову, ведь еще недавно Microsoft активно развивала Mixer.

Интересно Геймер воспроизвел Чернобыль в игре Minecraft: фото

Когда Mixer прекратит работу

Платформа перестанет работать 22 июля, поэтому Microsoft уже сейчас занимается переходом стримеров и аудитории на новый сервис. Пользователям Mixer предложили потратить оставшуюся валюту в поддержку авторов контента, поскольку они получат удвоенные суммы монетизации за июнь.

Реакция геймеров и стримеров

Facebook Gaming также пообещала всем стримерам те же условия партнерства, что и на прежней площадке. Но по слухам, не всех это устроило – инсайдер Рид Slasher Берслау заявил, что Тайлер Ninja Блевинс и Майк Shroud Гржесик отказались от перехода, хотя сервис предлагал удвоить выплаты по их контрактам. Журналист отметил, что в сумме они получили от Mixer 30 миллионов долларов и 10 миллионов долларов соответственно.

Не пропустите The Last of Us Part II вышла: сколько стоит игра и где купить

Коротко о Mixer

Платформу запустили в 2016 году. Несмотря на сделки с крайне популярными личностями, сервис так и не смог обойти конкурентов Twitch и YouTube. Теперь компания собирается развивать Facebook Gaming в том числе с помощью интеграции с Xbox и Project xCloud.