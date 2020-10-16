Очередное обновление Windows 10 принесло существенные изменения в алгоритмы работы операционной системы. На этот раз Microsoft переработали процесс установки драйверов оборудования, которые теперь должны будут пройти проверку на соответствие новой политике компании, перед установкой.

Со слов представителей Microsoft, что новая модель проверки драйверов призвана обеспечить должную безопасность и защита пользователей от компрометации устройств, работающих под управлением Windows 10.

Важно В службе Windows Update нашли "дыру" для запуска вредоносных программ

Как работает новая модель

Все просто, если во время установки драйвера Windows не сможет проверить его издателя, на экран будет выведено соответствующее сообщение. При этом процесс установки автоматически прервется.

В подписи к драйверу также указано, что причиной прекращения процесса стала невозможность проверки достоверности.

Для чего это реализовали

Такое решение позволит исключить установку драйверов для старого оборудования. В этих случаях Microsoft рекомендует обращаться к разработчикам соответствующего программного обеспечения с просьбой обновить программное обеспечение, в противном случае его установка будет невозможным.