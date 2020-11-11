Компания Microsoft постоянно выпускает обновления для своей операционной системы. Однако они не являются обязательными – пользователь инсталлирует их по желанию и может вообще отключить обновление системы. Похоже, с некоторыми версиями выбора не будет.

Вскоре компания Microsoft сделает обязательным переход с Windows 10 версии 1903 на версию 1909. Устаревшая сборка перестанет получать обновления, из-за чего будет работать с ограничениями, пишет ZDNet.

Интересно В США арестовали украинца, работавшего в Microsoft: обвиняют в мошенничестве

Что известно

Переход с 1903 на 1909 будет принудительным, отказаться от него нельзя. Компьютер загрузит обновление и сам установит новую версию во время очередной перезагрузки.

Windows 10 версии 1903 выпустили в мае 2019 года. В мае 2021 года Microsoft принудительно переведет компьютеры пользователей Windows 10 с версии 1909 на 2004, вышедшей в мае 2020 года.

Microsoft не заставляет пользователей переходить на самые свежие сборки Windows 10, вместо этого предоставляет им возможность устанавливать проверенные временем версии. Однако компания планомерно вытесняет устаревшее программное обеспечение.