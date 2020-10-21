Недавно в США объявили обвинения шестерым российским офицерам разведки, которых обвинили в совершении ряда масштабных кибератак. Украина доверяет этим результатам расследования и призывает мир усилить давление на Российскую Федерацию для прекращения систематического нарушения кибербезопасности в мире.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел, передает издание Укринформ.

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Кроме того, украинская сторона поддерживает заявление государственного секретаря США Майка Помпео о необходимости осуждения деструктивной и дестабилизирующей деятельности России в киберпространстве.

В украинском МИД добавили, что деятельность Российской Федерации демонстрирует полное неуважение к общественной безопасности и международной стабильности.

"Обращаемся к международному сообществу с призывом продолжить скоординированное давление на Россию, чтобы прекратить систематические нарушения с ее стороны норм и принципов международного права. В частности, в использовании киберинструментов с злонамеренной целью, угрожающей безопасности глобального киберпространства", – говорят в МИД.

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6 офицеров ГРУ (Главное разведывательное управление) России обвинили в хакерской атаке с помощью вируса NotPetya. Напомним, эта атака произошла в 2017 году. В Украине хакеры напали на министерства, банки, транспортные компании, мобильных операторов, энергетические предприятия и медиа.

Как сказано в обвинительном акте, разведчики совершили атаки для продвижения геополитических интересов России. Американские прокуроры утверждают, что эти атаки нацелены были на: Олимпийские игры в Южной Корее в 2018 году, Выборы президента во Франции, а также энергосистему Украины.